Galisteu esclarece suposta agressão de Sacha em A Fazenda: 'Nada aconteceu'

Galisteu também conversou com os peões sobre o momento. "Do lado de cá, temos uma equipe de mais 400 pessoas rodando 24 horas por dia. A produção e a direção do programa avaliaram as imagens de forma criteirosa para intervir da melhor maneira."

A apresentadora ressaltou. "Se nenhuma atitude foi tomada, é porque não aconteceu nada que ferisse o regulamento. Nosso papel é fazer valer a regra do programa. Nenhuma regra foi infrigida. Estamos conversados?"

Mesmo com a palavra de Galisteu, alguns peões como Babi e Fernanda (que desistiu na sequência) continuaram afirmando que Sacha agrediu Fernanda e o provocaram.

Minutos depois, Zaac e Fernanda pediram para deixar o programa.