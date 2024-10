Kerline: 'Se a Camila sair hoje da A Fazenda não faz diferença alguma'

Kerline e Dieguinho comentaram os principais destaques da A Fazenda 16 no Central Splash desta segunda-feira (28). A dupla avaliou o comportamento de Camila Moura no reality.

O que aconteceu

Dieguinho relembrou que Luana contou no início do reality um segredo para Camila e Gizely. As peoas então cogitaram levar o assunto para frente.