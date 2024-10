Peões apostam em cancelamento de Zé Love em A Fazenda: 'Tenho nojo dele'

Enquanto malhavam na academia da sede de A Fazenda 16 (Record), alguns peões comentaram sobre a postura de Ze Love no reality.

O que aconteceu

Sacha disse acreditar que o peão esteja cancelado. "Pra você ser cancelado, você tem que fazer alguma coisa muito horrível, tipo o Zé tá fazendo. Se alguém tá cancelado, é o Zé. Não é possível."

Yuri concordou com o amigo. "É muita ofensa. É trazer pra baixaria. Trazer a mãe do cara, minha esposa, a namorada do Gui."