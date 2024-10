Sacha sobre comportamento de Zé Love: 'Já, já vai ser expulso'

Durante conversa no quarto, o grupo G4, formado por Yuri, Sacha, Guilherme e Luana, comentaram sobre o comportamento de Zé Love.

O que aconteceu

Os peões relembraram as recentes falas e atitudes do ex-jogador no reality.

Yuri disse. "Esse cara [Zé Love], logo, logo, vai se estourar e vai ser expulso, mano."