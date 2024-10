Flora diz que nunca vestiu grifes por 'não caber': 'Tinha muita vergonha'

Segundo ela, a indústria da moda não aposta em peças infantis e nem curtas "plus size", porque é "mais caro".

É ousado você fazer uma minissaia plus size. Você não sabe se vai vender. É mais fácil fazer um vestido longo, uma blusa de manga comprida Flora Cruz

Flora ainda disse que "a indústria da moda não é preconceituosa, e sim lógica". "O empresario pensa no dinheiro", disse. "A alta costura, as grifes, nenhuma faz plus size. Não tem, não existe. Nunca usei roupa de grife, não existe".

