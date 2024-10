Zé Love se emociona e perde o controle com Sacha durante Hora do Faro

A dinâmica de apontamentos da Hora do Faro, levou Sacha e Zé Love a quase perderem o controle na gravação.

O que aconteceu

No jogo, os peões receberam um carrinho de limpeza, em que deveriam entregar os objetos, como vassoura, pano de limpeza, spray e outros, para apontar defeitos dos seus colegas. Love foi sorteado para dar o limpa-vidro para o peão mais falso do reality.

O ex-jogador começa sua fala dizendo que queria trazer outro ponto sobre o Sacha, seu escolhido. "Esse nome que ele vem falando, Zé Lúcifer, vem me chamando essas coisas, eu tenho um filho de oito em casa, não to passando um dia legal. Acho que tem coisas aqui que estão passando do limite", diz segurando as lágrimas. "Eu não imagino meu filho me vendo chamado de diabo, essas coisas aqui dentro. Não é isso que nunca passei para ele, na minha casa e tanto aqui."