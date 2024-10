A Fazenda: quem desiste perde dinheiro? O que acontece com Zaac e Fernanda?

Participante de A Fazenda 13 (2021), Fernanda Medrado expôs punições aos desistentes do jogo. Ela bateu o sino naquela edição do programa e, como consequência, teve que devolver o valor do cachê recebido, além do que ganhou com publicidade no programa e de perder todos os prêmios conquistados no confinamento.

Medrado desabafou sobre as punições sofridas na época de sua desistência de A Fazenda 13. "Perdi o carro, meu cachê, vou pagar multa não sei como... Só Deus sabe o que passei", disse ela na ocasião em postagem no X, antigo Twitter.

Ver pessoas que eu sou fã me chamar de " ARREGONA " Dói tanto.

Perdi o carro, meu cachê, vou pagar multa não sei como, começo assistir as coisas e fico pior, meu Deu! Que vontade de sumir me sentindo um lixo. Só Deus sabe o que passei!

Quero só não existir nesse momento! -- Medrado (@medradome) September 25, 2021

Deborah Albuquerque, de A Fazenda 14 (2022), também contou sobre as punições aos peões que batem o sino. "Todo arregão que desiste do reality perde todos os prêmios e o cachê", contou a ex-peoa nos stories do Instagram.

Como foi a briga

A confusão teve início na noite do sábado (26), com uma discussão entre Zé Love e Luana Targino. A briga começou porque o futebolista demorou para sair do banheiro, o que irritou a modelo.