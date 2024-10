Detalhes de affair com Neymar e babados: o que Fernanda fez em A Fazenda

A influenciadora e modelo Fernanda Campos desistiu de A Fazenda 16 (RecordTV), junto com o participante Zaac, neste domingo (27). Durante cerca de um mês confinada, Fernanda contou sobre seu suposto affair com Neymar e entrou em brigas com o ator Sacha Bali.

Como foi a participação de Fernanda

A Fazenda 16: Suelen Gervásio e Fernanda Campos discutem por formação de grupo Imagem: Reprodução/Record

Fernanda começou sua participação com discussão. No segundo dia de reality, 17 de setembro, Fernanda especulava uma divisão de grupos na sede de A Fazenda, o que incomodou a modelo Suelen Gervásio.