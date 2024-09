'10 minutos de casa': quem é a 'peoa' que narrou ter sido amante de Neymar

Confinada em "A Fazenda", Fernanda Campos contou detalhes de seu affair com Neymar. Em uma conversa com Vivi Fernandez, a influenciadora afirmou que trocou mensagens com o jogador acreditando que ele estava solteiro. O primeiro encontro entre os dois teria acontecido graças a uma coincidência: ela morava perto da casa do famoso.

"Eu estava em São Paulo e ele me mandou mensagem: 'Vem aqui'. Era 10 minutos minha casa da dele. Em São Paulo você sabe que tudo é longe. Foi muita 'coincidência'", narrou.

Quem é Fernanda Campos?

Fernanda é dona de perfis de sucesso em plataformas de conteúdo adulto. Ela entrou no Privacy e no OnlyFans em julho de 2023, dias depois de seu affair com Neymar vir à tona. A assinatura mensal do conteúdo custa US$ 19 (cerca de R$ 100).