'Piriquita na cara', 'demônio no ouvido': as 8 melhores brigas de A Fazenda

Flor disse que não foi racista e que estavam exagerando. "Tá, eu sou racista, joga essa para mim que vocês querem me ferrar, eu sei que vocês querem. Eu jamais falaria de gordofobia, eu tive obesidade mórbida, eu sofri preconceito", rebateu a apresentadora.

Diferentes peões se envolveram para tentar explicar o que havia acontecido, assim como Suelen. Ela lembra que Flor havia dito que sua irmã, que tem ascendência indígena, estava "caída e acabada".

Flor rebateu o comentário: "Tem demônio no teu ouvido. Ô burrinha. Xô Satanás", o que fez a confusão aumentar mais ainda de tom. "Quem tem cabeça raspada é para Jesus? A para", disparou a apresentadora sobre a religião da ex de Vitão.

Sacha x Gizelly

A eliminação de Larissa causou rebuliço na casa. Com as plaquinhas negativas e a expressão de choro da ex-peoa no Programa do Faro (Record), os peões se viraram contra Sacha. Gizelly entrou num bate-boca com o ator: "Sei que você vai sair na quinta-feira humilhado por esse Brasil". "Você é tão egocêntrico que você achou que, pagando de 'acamado', ia colar. Não colou. Eu vou fazer justiça por Larissa até o último dia. E você é meu inimigo aqui até o último dia", disparou a ex-BBB 20.

Zaac, Zé Love e Gilsão x Yuri, Gui e Sacha

Na noite de eliminação de Suelen, os peões protagonizaram uma discussão que quase acabou em agressão. Zaac cobrou Sacha ter dito para Galisteu que ele era manipulado por Zé Love. A briga escalou com a entrada de Gui e Yuri, apoiando o ator, e Zé Love e Gilsão do lado do cantor.