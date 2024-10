Vitória, vivida por Fernanda Montenegro, existiu de verdade e expôs tráfico

Resposta de um coronel da PM revoltou Joana. No processo, ele testemunhou que a massoterapeuta formada pela Policlínica Geral do Rio de Janeiro tinha mentido e que o batalhão da região sempre combateu a quadrilha local. Ela decidiu então provar que sua palavra era verdade: em 2003, ela foi a uma loja, comprou uma câmera Panasonic, parcelada em 12 vezes, e algumas fitas.

Joana entregou as filmagens à polícia. Em março de 2004, um policial —o hoje comissário Aurílio Nascimento— contou ao repórter Fábio Gusmão que uma senhora de cerca de 80 anos acabava de passar pela Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil, a Cinpol, e deixado uma sacola com oito fitas VHS com filmagens de traficantes. Fábio trabalhava para o Extra e passava pelo local em busca de uma boa história para contar na edição de domingo do jornal.

Repórter pediu para assistir o resultado da vigilância de Joana. No início, ele achou que as imagens não eram surpreendentes, como contou mais tarde, em uma reportagem de 2023. Segundo ele, àquela altura se sabia que havia guerras de quadrilhas com fuzis e granadas no Rio. Mas o volume da TV na Cinpol estava baixo. Semanas depois, ele conseguiu a autorização para assistir todo o conteúdo em casa e se surpreendeu com aquilo que ela conseguiu capturar —o envolvimento até de polícias no crime.

Fábio marcou um encontro com Joana em seu apartamento. O repórter foi conhecê-la no imóvel onde ela viveu por 36 anos na Praça Vereador Rocha Leão, em Copacabana. Lá, percebeu a proximidade da janela de Joana com o ponto de venda das drogas: cerca de 150 metros de distância — e o quanto a idosa estava em perigo ao realizar os registros. Especialmente porque, em algumas imagens, ela aparecia até gritando com os traficantes, que, segundo ela, achavam que fosse louca.