Fato real: Fernanda Montenegro desmascara quadrilha em trailer de 'Vitória'

Baseado em uma história real, "Vitória" ganha trailer e data de lançamento para chegar aos cinemas: 13 de março.

O que aconteceu

O trailer divulgado nesta quarta-feira (23) mostra a rotina de violência próximo ao apartamento de Dona Nina (Fernanda Montenegro) e seu primeiro encontro com o jornalista que mudaria sua vida, interpretado no filme por Alan Rocha. Vídeo ainda apresenta parte do elenco, como Linn da Quebrada, Laila Garin e Thawan Lucas.

Inspirado em uma história real, o filme narra um caso emblemático do jornalismo brasileiro. Traz a história de Joana da Paz, uma aposentada que desmascarou uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos a partir de filmagens em fitas VHS, feitas da janela de seu apartamento na zona sul do Rio. Apelidada de Vitória, por questões de segurança, a idosa teve sua identidade mantida em sigilo por 17 anos, até 2023, quando faleceu, já com as filmagens do longa-metragem em andamento.