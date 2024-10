Luana detona Babi após treta em A Fazenda: 'Toda errada e falando m*rda'

Luana Targinno contou para Sacha Bali, Gui Vieira e Yuri Bonotto sobre a treta da noite anterior em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Luana deu seu ponto de vista sobre a discussão. Para ela, Babi Muniz foi contraditória.

Luana: "Eu estava dormindo, aí Babi veio me acordar perguntando se eu tinha pegado o lençol da Fernanda. Eu falei: 'Peguei o lençol que estava na minha cama'. Aí ela começou a falar que isso era muito sem noção, que antes de pegar você tinha que pedir ao dono, que a menina estava na baia... E depois ela falou assim: 'E as camas aqui não são de ninguém. Quem quiser, pega e deita'. E eu falei: 'Oxente, como é que eu ia pedir o lençol do dono se tu falou que as camas não têm dono?'.