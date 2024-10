Gizelly diz que Sacha cometeu xenofobia com Zé Love em A Fazenda 16

Durante a sexta festa de A Fazenda 16 (Record), Gizelly e Zé Love comentaram sobre os recentes embates com Sacha.

O que aconteceu

Zé Love analisou as roças em que Sacha voltou. "Agora, ele só voltou em três, mas com quem não somava pro jogo. Cauê, Vivi e Suelen... Só. E hoje [no Hora do Faro] eu desci a lenha nele."

Gizelly respondeu. "Ia te falar uma outra coisa. Quando alguém falar do seu sotaque, você sabe que ele está sendo racista, né? Xenofobia! Por isso que eu falei pra não deixar falar do seu sotaque."