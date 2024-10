Felipe Neto: 'A gente precisa parar de validar pessoas fascistas'

Empresário defende a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa para a internet, que priorize a responsabilização por conteúdos nocivos. Ele argumenta que a remoção de contas deve ser o último recurso, aplicado somente após um devido processo legal.

Eu sou contra você remover uma conta inteira do ar sem você ter um devido processo legal, um direito à ampla defesa e uma sentença condenatória transitada em julgado.

Youtuber reconhece a dificuldade em conciliar a liberdade de expressão com a necessidade de combater a disseminação de conteúdos criminosos. Ele também critica a "lógica capitalista" que, segundo ele, coloca o lucro acima da ética.

Se o poder público não interferir no poder do lucro, essas plataformas nunca vão mudar de postura. É através de legislação específica que você passa a promover, por exemplo, a necessidade do dever de cuidado [obrigação de agir com prudência para cumprir normas jurídicas].

'Como Enfrentar o Ódio'