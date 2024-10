A Fazenda: Flora Cruz desabafa sobre profissão e cita racismo estrutural

Em A Fazenda 2024 (RecordTV), Flora Cruz fez um desabafo sobre os desafios de sua carreira profissional.

O que aconteceu

A filha de Arlindo Cruz compartilhou algumas dificuldades que costuma enfrentar em sua profissão. Ela ainda afirmou que é prejudicada pelo racismo estrutural.

Flora: "Eu me frustrei muito. Eu sempre quis trabalhar com rede social porque é uma profissão da minha geração. Eu fui estudar moda porque eu sempre amei fazer moda e sempre tive muita dificuldade de achar roupa [que me servissem bem]. Falei: 'Cara, alguém tem que mudar isso, não é possível'. E aí eu fui estudar para saber o porquê. Mas eu fiquei muito sem trabalhar, sem produzir conteúdo. Eu ficava seis meses muito bem e seis meses sem fazer nada. E aquilo foi me tirando da minha zona de conforto, a frustração foi me parando... Eu gosto, eu tenho potencial, eu sei fazer. Mas a procura não está rolando, a oferta está muito mínima".