Gizelly diz que Luana sentia ciúmes dela em A Fazenda: 'Desequilibrada'

Zaac: "Para mim, ela não está nem perto de ser campeã".

Gizelly: "(...) Eu nunca tive uma amizade que fez isso, entendeu? Essa menina é totalmente desequilibrada. Totalmente. E ela nunca gostou de mim. Ela sabia que eu era uma das melhores amigas da Larissa. Ela morria de ciúmes de mim com a Larissa. Tanto que, no dia em que a gente deu um beijo, ela falou: 'Eu achei que você ia começar a ficar com o Zaac e me abandonar'. Ela achou que a gente ia ser um casal no jogo, entendeu?".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Júlia? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Juninho Bill Reprodução/Instagram Luana Targino Antonio Chahestian/RECORD Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

