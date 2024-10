Em A Fazenda, Fernando acusa peoa por veto a Júlia: 'Ideia do Sacha'

Flor: "E foi combinar que ia mandar mensagem... Pior que eu acho que ficaram esperando para ver se ela colocava a plaquinha do combinado".

Fernando: "Sim".

Babi: "Quem será que foi [que fez o combinado com Júlia]?".

Fernando: "Eu acho que foi a Luana. Eu não acho que foi a Camila e a Flora, porque elas falaram uma coisa que é verdade: 'Se a gente tinha combinado alguma coisa, por que a gente não combinou com a Suelen e o povo antes dela?'. E ela falou que pode ter sido ideia do Sacha, que o Sacha pediu para a Luana fazer. Pode ser ideia do Sacha (...). Isso faz muito o perfil do Sacha".