Emma Watson: conheça a prática sexual que 'fascina' a atriz

A prática não é a mesma coisa que fetiche, apesar de também englobá-la. A grande diferença é que o fetiche é quando algo precisa estar envolvido na relação para que a pessoa tenha prazer. No kink, a pessoa gosta de experimentar o diferente, não necessariamente precisa do diferente para se excitar.

O consentimento é importante. Os limites até onde cada um se sente bem são fundamentais na prática do sexo não convencional. Por isso, é comum que os praticantes do sexo kink tenham uma "senha" para informar a hora de parar. Além disso, há, em geral, uma liberdade maior entre o casal para conversar sem ciúmes, julgamentos e com mútua aceitação.