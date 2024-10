'No Rancho Fundo': Fé tem reação inesperada ao descobrir que o pai morreu

Caridade (Clara Moneke) será a única filha de Primo Cícero que saberá da verdade. Com isso, as duas outras filhas do primo de Seu Tico Leonel sofrerão muito com a suposta morte do pai.

Fé e Esperança (Andréa Bak) ficarão completamente desesperadas ao receberem a falsa notícia. Com isso, Caridade fica com peso na consciência por estar enganando as irmãs.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.