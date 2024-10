No Faro, Júlia é banida de exibição aos peões por quebrar regra: 'Vergonha'

Eliminada nesta quinta-feira (24) da Fazenda 16 (Record), Júlia foi surpreendida na Hora do Faro desta sexta (25) ao não poder aparecer para os peões confinados.

Quando a peoa ainda estava na Fazenda, Flora pediu para Julia dar um "sinal" após sua eliminação — o que vai contra as regras do programa. Já na Hora do Faro, Julia avaliou Flora como "sincera, justa, honesta, carinhosa e inteligente".

Chico Barney, que acompanhou a gravação do programa, diz que a "dica" poderia ser o uso da plaquinha "inteligente", que indicaria que o jogo de Flora está correto. "Mas seria o contrário", diz Dieguinho.