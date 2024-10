Por que será que Zé Love se perdeu no jogo? Chico e Bárbara analisam

No Central Splash desta sexta-feira (25), Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram a estratégia de Zé Love de insistir no embate com Sacha. Mesmo quando não estão discutindo, o ex-jogador fala sobre o rival com frequência.

"Eu acho muito ruim essa estratégia de falar o tempo inteiro de Sacha, dá um palco", avalia Saryne. "Ele começou tão bem, estrategicamente falando, com uma visão de reality show, por ter acompanhado com afinco o BBB 20. Parei para pensa ontem: 'por que será que o Zé Love se perdeu nesse caminho? Por que ele começou a dar tanto palco pro Sacha?'."

A comentarista encontrou a resposta para o comportamento do peão fazendo um paralelo com o BBB 20. Na edição, o público começou a apoiando as Fadas Sensatas, mas quando o grupo rival se torna minoria na casa, sobrando Babu e Prior, eles crescem no gosto dos espectadores pela perseguição, irem sempre para a roça. "Mas mesmo assim, o Prior não venceu", lembra.