Dr. Sacha, cadeirada e latas escondidas: Confira o que rolou em A Fazenda

Com as latas em mãos, Fernando descobriu que elas estavam guardas há semanas com Luana. Ele se enfureceu com o ocorrido e cobrou a amiga, a acusando de ter começado com o hábito de esconder leite condensado.

A discussão cresceu e Luana pegou uma cadeira e tacou no chão. Fernando a desafiou a agredi-lo e a cuspir nele, o que ela fez em Gilsão semanas atrás. "Você não sabem de onde vim e nem conheço", ameaçou a peoa.

Após a discussão, a empresária cogitou colocar coco nas roupas do peão, mas desistiu da ideia.

Poder da baia

O Poder de Fogo conseguiu bagunçar a roça da semana. Yuri indicou seu principal rival no jogo, Gilsão. O grupinho de Zé Love focou em Júlia, que recebeu 11 votos.

O Poder de Fogo que estava com Gui e foi dado para Luana, remexeu o jogo: ela deveria pegar um peão da baia e um do restante, para ser puxado. Júlia então puxou Fernando, que não estava na baia. Luana completou o quarteto na berlinda, sobrando no Resta Um.