Moribunda e escorraçada: o sofrimento de Cacá em 'Volta por Cima'

A motivação do término é clara: ele sabe que está apaixonado por Madá (Jessica Ellen), que inclusive segue livre e desimpedida após terminar com Chico (Amaury Lorenzo).

Já sofrendo por conta do tiro que levou, Cacá fica também devastada com a decisão do fiscal e chega a implorar para que ele não a deixe. Apesar do pedido, Jão não volta atrás e ainda toma coragem para se aproximar de vez de Madá, beijando a mocinha logo em seguida. Tal cena dá início ao romance dos protagonistas da trama.