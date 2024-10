Após ouvir segredo atrás da porta, Tereza passa a perna no marido

O gaúcho acusa Osmar de ter roubado o dinheiro da família. O tio de Madá (Jéssica Ellen) explica que foi intimidado por Baixinho (Rodrigo Garcia) e sua vida esteve em risco, mas Jayme não tolera a traição do amigo com a família e intima o amante de Violeta (Isabel Teixeira) a contar a verdade para as vizinhas.

Preocupado em ser desmascarado, Osmar vai à casa de Jayme e lhe oferece um dinheiro para que guarde o segredo, mas o motorista de ônibus hesita. É quando Tereza, que ouve a conversa escondida, toma à frente do marido e concorda em receber um valor para não contar nada para a família de Lindomar.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.