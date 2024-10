Lindomar ressurge e Jão mata a maior charada de 'Volta por Cima'

Bem desconfiada e querendo ir até o fim na investigação sobre o bilhete, Madalena vai à casa de Violeta (Isabel Teixeira), e Jayme teme encontrar com ela.

Também no capítulo do dia 30: Osmar compra todas as roupas de ginástica que Tati levou para vender na academia. Rosana tenta fazer as pazes com Edson. Tati procura Jão. Roxelle briga com Chico.