Aliança de R$ 100 mil e prisão: relembre o relacionamento de Perlla

As alianças foram avaliadas em R$ 100 mil. Além disso, Perlla usou um vestido de R$ 26 mil, e o casal passou a lua de mel num resort de luxo em Cancun. Em seguida, partiram para uma viagem de negócios em Dubai.

Alianças do casamento de Perlla e Patrick Abrahão Imagem: Divulgação / Tais Bastos / Alexandre Xandero

Patrick foi preso quatro meses depois. Ele foi acusado de envolvimento num esquema de pirâmide que teria prejudicado mais de um milhão de pessoas, com prejuízo total de R$ 4,1 bilhões. O grupo se passava por uma empresa supostamente localizada na Estônia e arrecadava investimentos de até US$ 100 mil (cerca de R$ 570 mil), prometendo ganhos que poderiam chegar a 20% ao mês e mais de 300% ao ano. Segundo a polícia, nenhuma empresa do grupo existia e eles não tinham qualquer autorização para a captação e gestão dos recursos levantados. Patrick nega as acusações.

Perlla não foi presa, mas foi processada por vítima do esquema. Um casal diz ter investido R$ 146 mil em criptomoedas divulgadas por Perlla, Patrick e Ivonélio. Depois, eles foram bloqueados do sistema da empresa que supostamente gerenciava o investimento.

Na época, Perlla mostrou o estresse que a situação lhe causou. Ela exibiu as olheiras nos stories e desabafou: "Vou gravar as músicas, mas não estou com uma aparência muito boa. Estou cheia de olheiras. Já tinha, mas agora tenho tido mais, lógico. Já não dorme direito, cheia de problemas".