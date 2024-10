Perlla relembra fim de casamento após prisão do ex: 'Ingratidão'

Perlla, 35, desabafou sobre seu casamento com Patrick Abrahão, 26, preso em outubro de 2022 na operação La Casa de Papel. O empresário ficou preso por 10 meses.

O que aconteceu

A cantora, que recentemente afirmou ter dado um tempo na relação, contou que agora que ele está em liberdade, não estão mais juntos. "Saindo com a mão vazia e reconstruindo uma nova história. Ouvi que já estava chegando aos 40 com conotação de velha, tenho saúde! Estou aqui de pé, com saúde e em paz. E no final é tudo 'ex da Perlla'. Ex e dou palco. Agora vai. Ah se vai!."

Perlla relembrou o período em que ajudou o, agora ex-marido, levando comida na prisão. "Tem determinadas coisas que a gente não pode cobrar. E uma dela é consideração e gratidão. De ninguém, independente. Não vou falar que é perda de tempo. Como uma auxiliadora, idônea, é mais do que obrigada. Como esposa, se não fizer, é mau-caratismo. E esse não é o meu coração. Sou uma pessoa que se estiver contigo, visto a camisa real. Mas vamos seguir. O que eu mais quero é voltar a fazer as coisas que amo, minha música e me esquecer das coisas que para trás ficam."