Gizelly inicia dia com ataques a Luana e Sacha: 'Porco, invejoso, obcecado'

Gizelly detonou sua ex-aliada Luana para Guilherme na manhã desta quarta-feira (23) em A Fazenda 16 (Record), e aproveitou para voltar a xingar Sacha Bali.

O que aconteceu

Enquanto fazia as atividades da baia, Gizelly retomou o assunto da briga do dia anterior.

A peoa rompeu com Luana após a amiga expor para outros peões que Gizelly é quem havia escondido latas de leite condensado e deixado uma delas vazia na despensa — e não Luana, como os rivais pensavam. "Você tem noção do que ela fez? Eu tava do lado dela, ela teve coragem de dizer que fui eu", disse. "Na hora dela jogar bost*…"