Luana disse que Camila, Flora, Julia e Gizelly "não eram suas amigas" e estavam sendo "falsas" com ela. A afirmação veio após a briga do leite condensado, em que Luana foi culpada por uma atitude de Gizelly, e ao ser deixada por último na dinâmica do "resta um".

Na sua opinião, Luana tem razão para estar chateada com as ex-aliadas? Vote na enquete UOL: