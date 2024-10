Divórcio e medida protetiva: entenda a treta de Mari Bridi e Rafael Cardoso

Já estou f*dido pra car*lho com ela, que ficou bem chateada com as coisas que tinham saído na imprensa, como que eu tinha falado que estava 'solteirão', que colocaram isso na minha boca... Rafael Cardoso

Influenciadoras expuseram mensagens sugestivas que receberam de Rafael antes do término. As mensagens surgiram após Rafael Cardoso zombar de João Guilherme por usar cropped. A influenciadora Taynara Nunes foi a primeira a divulgar os prints: "Cropped não pode, mas trair sim", escreveu. Depois dela, outras compartilharam as mensagens que receberam do artista.

Após polêmicas com Rafael Cardoso, influenciadora Gabrielle Gambine mostra mensagens que recebeu do ator Imagem: Reprodução/Instagram

Influenciadora Gabrielle Gambine compartilha mensagens que recebeu de Rafael Cardoso Imagem: Reprodução/Instagram

Em novembro de 2023, nasceu a filha caçula de Rafael Cardoso. Helena é fruto do relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz. Segundo Rafael, Carol descobriu a gravidez quando os dois estavam terminados, e ele estava namorando outra pessoa. Após o nascimento de Helena, eles reataram o namoro e seguem juntos até hoje.

O ator falou que não via os filhos mais velhos há um ano em entrevista divulgada em junho de 2024. "Por questões judiciais, a gente não está se vendo presencialmente. Mas é só um momento. Quando você entende que é só um momento, fica mais simples. Muitas vezes eu ficava triste, com raiva, porque é normal do ser humano. Eu saí desse lugar", disse à TV Caras.