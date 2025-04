Pai de Manu Gavassi diz que a neta é igual à cantora: 'Sou coruja'

Zé Luiz, pai de Manu Gavassi, informou que a cantora está bem após o parto na última quinta-feira e que a neta é "igual a mãe", ele disse à revista Quem.

O que aconteceu

Manu Gavassi deu à luz sua primeira filha. A criança é fruto do relacionamento da cantora com seu noivo, o modelo e ator Julio Reis. O casal ainda não revelou o nome da herdeira ao público.

O pai de Manu tem acompanhado esse momento de perto, dizendo que está "mais coruja do que sempre fui". "Ela [Manu] está bem, a neném é a coisa mais fofa e cheirosa do mundo (risos), igual à mãe. Sim, sou coruja, eu sei. E segurar no colo a filha da sua filha é a experiência mais maravilhosa do mundo".