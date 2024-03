Post homofóbico, acusação de agressão: as controversas de Rafael Cardoso

Pouco mais de um mês após a separação, Rafael surgiu com um novo affair. Ele foi visto aos beijos com a modelo Vivian Linhares, 24, durante um passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

Rafael e Vivian também foram vistos juntos no festival Universo Spanta uma semana antes dos cliques no shopping. No entanto, o namoro não durou muito mais que dois meses e, no final de março de 2023, a modelo confirmou que estava solteira em entrevista à Quem.

Uma influenciadora digital acusou o ator de dar em cima dela enquanto estava casado. Taynara Nunes, 25, divulgou prints de duas DMs (mensagens diretas) para mostrar que o protagonista de novelas como "Espelho da Vida" tentou se aproximar. Uma delas trazia um emoji de coração.

Rafael compartilhou um post considerado homofóbico do humorista Nego Di, que insinuava que João Guilherme gostaria de "dar o rabo" por usar cropped. "Bah, estou contigo, negão", escreveu Rafael ao divulgar o post.

A publicação gerou reação do ator Igor Rickli, que criticou Rafael — até então, os dois eram amigos. O marido de Aline Wirley declarou apoio ao filho de Leonardo. "É, de fato, uma inversão de valores. Estou contigo, João Guilherme", escreveu Igor.

O ator afirmou ao site Em Off que procurou o filho de Leonardo para se desculpar pelo que aconteceu. "Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal entendido", disse Rafael.