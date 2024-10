Sacha diz que peão está tendo 'alucinações' e pede psiquiatra na Fazenda

Sacha Bali e Sidney trocaram farpas novamente em A Fazenda 16 (Record) devido à dinâmica deste domingo (20).

O que aconteceu

Na dinâmica de domingo, os peões precisaram apontar qual peão se parecia mais com personagens do circo. Sacha disse que Sidney era um "mímico", porque imitava ações e opiniões de outros. "É uma pessoa sem voz nenhuma no jogo", avaliou Sacha. "Influenciado pelo nosso querido Zé Lucifer [Zé Love] (?) Começou a querer brigar comigo por falta de nada".

Sidney, por sua vez, disse que Sacha era falso, se achava "superior" e "passava por cima de todos". "Não sou eu que me coloco no lugar de superior, vocês que se colocam no lugar de baixaria", respondeu Sacha.