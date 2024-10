Sidney cobra Sacha por falar de alucinação': 'Dr. Sacha me deu um laudo'

Enquanto Sacha e Gizelly protagonizavam uma discussão, Sidney se envolveu na briga e cobrou o ator por falas durante dinâmica do Faro em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Na dinâmica do programa do Faro, Sacha alfinetou Love e Sidney, dizendo que o ex-jogador tem "capacidade cognitiva baixa" e que o ator "precisa de um psiquiatra, por que ele está tendo alucinações". Os peões foram cobrar as provocações feitas pelo carioca.

"Então você é médico? Por que você tá falando isso? Você não tem autoridade para constatar isso", dispara Sidney.