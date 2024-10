Harry e Meghan compram imóvel de R$ 26 milhões em Portugal; fotos

Príncipe Harry, 40, e a esposa, Meghan Markle, 43, fizeram uma nova aquisição milionária.

O que aconteceu

O casal comprou uma propriedade luxuosa avaliada em US$ 4.7 milhões (mais de R$ 26 milhões). A compra, de acordo com o jornal The Sun, seria uma forma de reaproximar os dois da família real britânica.

A propriedade é localizada em frente à praia. Trata-se de um empreendimento luxuoso de mais de 292 hectares, que será construído na cidade de Melides, a cerca de 130 quilômetros ao sul de Lisboa.