Diddy é acusado de estuprar menina de 13 anos em meio a diversos processos

Além disso, ele também é acusado de drogar uma menina de 13 anos em 2000, estuprar um homem em 2022 e agredir sexualmente uma mulher no mesmo ano. O cantor oi preso no mês passado em Manhattan após uma investigação sobre suposto tráfico sexual.

Ele é acusado de drogar e estuprar vítimas de até nove anos. "Vários outros indivíduos são referenciados nos autos do caso, mas não são nomeados anteriormente como réus neste momento. Deixaremos que as alegações nas queixas apresentadas falem por si mesmas e trabalharemos para que a justiça seja feita", disse Buzbee.

O advogado afirmou que, mesmo que algumas dos abusos alegados tenham ocorrido há mais de duas décadas, já em 2000, "a maioria dos eventos descritos ocorreu em 2022". "A conduta flagrante estabelecida nos processos ocorreu em Nova York, Los Angeles e Las Vegas", completou.

Todos os autores serão anônimos. "Esperamos entrar com processos semanalmente nomeando o Sr. Combs e outros como réus, enquanto continuamos a reunir evidências e preparar os processos".

O profissional criou uma linha direta para receber denúncias apenas contra Sean John Combs, nome de batismo de Diddy, recebeu nada menos que 12.000 ligações em apenas 24 horas. Das 120 supostas vítimas representadas por Buzbee, 25 eram menores de idade quando o abuso teria ocorrido, sendo as mais novas de 9, 14 e 15 anos.

Como denunciar

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o B.O. em mãos. O exame pode trazer provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial e pode ser feito a qualquer momento depois do crime.