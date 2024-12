Revistas pornôs e preservativos de OJ Simpson vão a leilão pra pagar dívida

Os advogados de O.J. Simpson planejam leiloar revistas pornográficas e até preservativos do ex-ator a fim de arrecadar dinheiro para pagar as dívidas deixadas por ele.

O que aconteceu

Segundo o advogado Malcolm LaVergne, executor do espólio de Simpson, o certame deverá ocorrer já no início de 2025. Ele confirmou ao portal TMZ a venda das publicações eróticas que seu cliente guardava na prisão estadual de Nevada, onde cumpriu pena por roubo.

Também está prevista a venda de uma das casas do ex-atleta, que pode render até US$ 269 mil (R$ 1,6 milhão). No entanto, o valor total do que deve o falecido pode chegar a ultrapassar a casa dos US$ 100 milhões (R$ 600 milhões).