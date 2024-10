Diddy faz primeiro post nas redes sociais após prisão; veja

Esta foi a primeira atualização no perfil de Combs desde sua prisão. A publicação pode ter sido feita pela equipe do rapper, que aguarda seu julgamento no Centro de Detenção Metropolitana de Brooklyn.

Os comentários do post foram desativados. A publicação ultrapassou 200 mil curtidas em algumas horas.

Sean Combs foi preso no dia 16 de setembro, acusado de organizar festas sexuais forçadas e abusivas. Segundo relatos, ele submetia homens e mulheres a relações sexuais forçadas e gravava os abusos como ferramenta para extorquir as vítimas posteriormente.

Diddy será julgado no dia 5 de maio de 2025. O rapper pode ser condenado por crimes como estupro, agressão e tráfico sexual, entre outras acusações.