Rosé, do BLACKPINK, está namorando galã da série 'Gossip Girl', afirma site

Rosé, 27, estaria de namorado novo: o ator norte-americano Evan Mock, 27.

O que aconteceu

Os dois fizeram par romântico no clipe da música "Toxic Till the End" ("Tóxico Até o Fim") e teriam levado para a vida real o romance da ficção. "A química entre eles [Rosé e Mock] gerou especulações sobre um possível romance fora das telas, e agora parece que esses rumores procedem. Uma fonte exclusiva do Deuxmoi confirmou o relacionamento deles, chamando Mock de seu 'namorado' e afirmando: 'Sim, eles estão realmente juntos!'", declarou uma matéria do portal Deuxmoi.

Evan Mock ficou conhecido ao interpretar Aki no reboot da série "Gossip Girl", no Max. O personagem vivia na história um trisal bissexual com a patricinha Audrey (Emily Alyn Lind) e o delicado Max (Thomas Doherty).