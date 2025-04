Enquete UOL BBB 25: disputa apertada deixa torcidas em desespero nas redes

Diego Hypolito conseguiu reagir ao longo do dia. Pela manhã, ele era o favorito à eliminação com certa folga. Agora, aparece com 47,46%, em uma virada quase total.

Vitória Strada segue tranquila. A atriz soma apenas 2,53% dos votos e está fora da mira do público.

O eliminado será anunciado na noite de hoje. O BBB 25 tem previsão de início às 22h10 (de Brasília), conforme a programação da TV Globo. Vote abaixo na enquete do UOL!

Veja algumas reações das torcidas:

Enquete uol sai Diego.

Prefiro João,engraçado,da o sangue nas provas,faz a gente ri,canta.Não é perfeito,mas quem eh?! Diego é VT ao que lhe convém.Tah chato demais. Ao vivo vai crescer o projeto. Em off é investimentos, cachorros, casas, viagens….#ForaDiego #BBB25 -- Monica Hamilton (@Monicapaivajax) April 8, 2025