'Nas tretas de A Fazenda, todos os lados estão errados', diz Bárbara

Após a eliminação de Suelen na 4ª roça de A Fazenda (Record), os peões rivais do 'grupinho' e 'grupão' entraram em uma discussão generalizada que precisou ser separada pela produção. A briga que começou entre Zaac e Sacha, teve o envolvimento de Zé Love, Gilsão, Yuri e Gui.

"Acho que está faltando consistência nos motivos da briga", analisa Chico Barney no Central Splash desta sexta-feira (18). Ele pondera que as brigas se tornaram um lado contra o outro, e os peões se envolvem, simplesmente porque é contra os adversários, sem terem motivos individuais. "Tava parecendo uma briga de torcida, ali a turma do Zé Love e a turma do Sacha. Por conta dessa divisão muito metódica da casa, sinto falta de história, razão para o conflito, sinto que falta isso."

Bárbara concorda que apesar de divertido de assistir, o público não se conecta em uma discussão vazia. "Nessas tretas que acontecem, não tem nem o que debater, só contar o que aconteceu e ai quem já torce para um lado ou outro, vai escolher seu lado ali."