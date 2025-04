Maike leva Renata para baixo de edredom no BBB, e sister pede: 'Para'

Enquanto eles se beijavam, Renata tirou o edredom de suas cabeças. "Não faz isso, não", pediu ela. Ele perguntou: "O quê?". A sister respondeu: "Isso. Ficar cobrindo".

Alguns minutos depois, Maike voltou a cobrir a cabeça de ambos com o edredom e beijar a sister. Ela, mais uma vez, protestou: "Por que você cobre? As pessoas vão pensar coisas". Maike deu de ombros: "Pensa nada!". A sister voltou a abaixar a coberta e mudou de assunto, falando sobre a Prova do Líder.

Ainda assim, minutos depois, a cena se repetiu: Maike escondeu a si mesmo e Renata, mais uma vez, sobre o edredom. Renata, então, pediu: "Para!". Maike acatou, e os dois ficaram conversando, deitados lado a lado.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas