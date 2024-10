Anitta lembra abuso sofrido aos 14 anos: 'Me senti suja e culpada'

Anitta voltou a falar sobre o caso de abuso que sofreu quando era adolescente durante entrevista ao Great Day with J Balvin (AppleTV).

O que aconteceu

A cantora disse nunca tinha transado antes do abuso. "Quando eu era adolescente, com uns 14 anos de idade, eu perdi a minha virgindade sendo abusada por alguém que eu conhecia. Para mim, foi uma mistura de sentimentos. Não sabia como reagir, não contei para a minha família, para ninguém... só vivi com aquilo por muitos anos".

Ela confessou que responsabilizou a si mesma pela violência sofrida. "Naquele momento, me senti tão suja, miserável e culpada. Eu tinha na minha mente uma imagem, um sonho, de como deveria ser e não foi. Me culpei".