Corpo de Liam Payne pode ficar na Argentina por até 15 dias para perícia

O corpo de Liam Payne pode permanecer na Argentina por dez ou quinze dias antes de ser levado ao Reino Unido.

O que aconteceu

Investigação policial aguarda os resultados finais da perícia toxicológica, segundo o jornal El Clarín. Investigação também vai determinar eventual intervenção de terceiras pessoas na morte do música, incluindo a possível responsabilização de quem lhe proporcionou drogas.

O pai do cantor está em Buenos Aires, na capital da Argentina, onde o Liam caiu do terceiro andar do hotel Icono Sur, em Palermo. Ele viajou ao país sul-americano para reconhecer o corpo do filho e ajudar nos tramites burocraticos de translado.