Empresária de Fernanda Britto detalha AVC e acusa irmã de negligência

"No dia 21 de novembro, Fernanda Britto esteve em Curitiba para um compromisso profissional: um evento promovido por uma marca com a qual está contratada. Durante a madrugada do dia 21 para o dia 22, ela passou mal e sofreu um AVC. A marca e sua equipe tomaram todas as providências necessárias com rapidez e competência, oferecendo total suporte. Fernanda, ainda lúcida, entrou em contato com seu amigo e sócio Kadu, que, por sua vez, ligou para sua irmã Martha, em Brasília, pedindo que fosse imediatamente a Curitiba.

Com extrema eficiência, a marca custeou hospedagem e passagem para Martha, que chegou a Curitiba rapidamente e permaneceu ao lado de Fernanda. A transferência para o Rio de Janeiro, realizada no dia 4 de dezembro por meio de uma UTI aérea integralmente custeada pela marca, foi uma exigência de Martha, para que Fernanda fosse atendida por seus médicos particulares. A atuação da marca foi impecável em todas as etapas.

Desde o ocorrido, mantenho contato frequente com Martha, oferecendo apoio por todos os meios disponíveis. Quando chegaram ao Rio, Fernanda foi internada diretamente na UTI. Martha informou que as visitas seriam restritas, e compreendi, considerando a gravidade do quadro e os protocolos hospitalares."

Notícias alarmantes e primeiras reações

"No domingo, dia 8 de dezembro, Martha me comunicou que Fernanda havia sido declarada clinicamente morta, com um quadro irreversível, sendo mantida viva apenas por aparelhos. A notícia foi devastadora para mim, para nossa agência e para todos que trabalham com ela. Informei apenas minha equipe mais próxima e, na segunda-feira, 9 de dezembro, em estado de luto, suspendemos atividades para concentrar nossos esforços em apoiar a família de Fernanda.

Ainda na segunda-feira, acolhi Kadu, grande amigo e sócio de Fernanda, que havia recebido a triste notícia ao embarcar em Miami. Emocionado, ele sugeriu que fossemos ao hospital no dia seguinte, às 11h30, para oferecer apoio à Martha e à sobrinha de Fernanda, Bia. Decidimos não informar Martha para evitar resistência, acreditando que ela apenas buscava poupar os outros."