De lingerie nude, Luana Piovani surpreende com novo cabelo

Luana Piovani, 48, mostrou que agora os seus cabelos estão na cor rosa.

O que aconteceu

A influenciadora Gabb compartilhou um vídeo em que Luana aparece de lingerie nude e em um ensaio fotográfico. "Parece que alguém debutou um novo visual e ficou iconic!!"

Segundo a influenciadora, o novo visual é para a terceira temporada do reality show "Luana é de Lua", do canal E!. "A nossa loba preferida está de visual novo pra terceira temporada do 'Luana é de Lua'. Ela pode até ser de fases, mas essa temporada está cheia."