Caridade cai para trás ao ser forçada a abandonar restaurante

No capítulo de sábado (19), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Ariosto nega ter roubado o dinheiro dos Leonel. Primo Cícero assina um documento confirmando a compra das terras por Seu Tico Leonel, e Caridade se orgulha do pai.

Deodora pensa em manipular Esperança, e Ariosto a alerta. Quinota e Artur pensam em quem poderia ter roubado os investimentos de sua família.

Marcelo Gouveia paga Guilherme Tell por seu serviço, sem dizer que se trata de contrabando. Seguindo o plano de Blandina, Esperança e Jordão Nicácio armam o sequestro de Primo Cícero.