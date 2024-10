Leonardo: os números assombrosos da fazenda envolvida em trabalho escravo

O local ocupa uma área de mais de mil hectares. Cada hectare tem aproximadamente o mesmo tamanho de um campo de futebol, o que, no total, soma cerca de 10 milhões de metros quadrados destinados à fazenda.

A fazenda abriga mais de 5 mil cabeças de gado. A pecuária é a principal atividade exercida no local, mas, em 2022, o terreno foi arrendado para um terceiro, encarregado do plantio de grãos. Segundo a fiscalização, porém, a limpeza e preparação do local ainda seriam responsabilidades do cantor.

Seis pessoas foram resgatadas em condições degradantes, um dos elementos que configuram a escravidão contemporânea. Uma delas era um adolescente de 17 anos, que relatou à fiscalização que o local onde ficava não tinha chuveiro, pia e estava "extremamente sujo, com muitas fezes de morcego". Outras 12 pessoas foram encontradas trabalhando sem carteira assinada "na mais completa informalidade".

O que Leonardo disse

O cantor ficou "surpreso e muito triste" por ter seu nome incluído na lista. "Eu já plantei tomate, sei como é uma vida difícil. Eu, [pelo meu] coração, jamais faria isso", afirmou.