Liam Payne: por que One Direction acabou e por onde andam os outros membros

O começo

Cantores participaram de reality show musical antes de formar a banda. Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik iniciaram suas carreiras no programa The X Factor, no Reino Unido. De forma individual, os jovens buscavam entrar no mundo da música.

Jurados do reality mudaram o rumo dos garotos no programa. Simon Cowell e Nicole Scherzinger, vocalista do grupo feminino The Pussycat Dolls, faziam parte do time que decidiu unir os então meninos em uma nova boy band. Nascia, assim, o One Direction.

Apesar de não vencer o programa, o One Direction iniciava ali uma carreira de sucesso. O grupo terminou o The X Factor em terceiro lugar, e assinou contrato com uma gravadora logo após o fim do reality.

O grupo One Direction recém-formado, em novembro de 2010 Imagem: JAB Promotions/WireImage

Sucesso do grupo foi estrondoso, em especial entre as adolescentes. O hit "What Makes You Beautiful", lançado em 2011, é considerado pela Billboard como o maior sucesso do One Direction. Somente no YouTube, a música conta com mais de 1,5 bilhão de visualizações. O primeiro álbum do grupo, "Up All Night", foi o disco britânico mais vendido daquele ano.